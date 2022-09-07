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Galatasaray bir transferi daha resmen açıkladı!

Galatasaray bir transferi daha resmen açıkladı!

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala art arda bombalar patlatan Galatasaray'dan bir transfer daha geldi.

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve adımlarını bu hedef doğrultusunda atan Galatasaray'da transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı ve resmi açıklama geldi.

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA

Galatasaray, bir dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

SIKI PAZARLIK

Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı. 

Etiketler Galatasaray yusuf demir galatasaray
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