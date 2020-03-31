Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası vefat etti

Galatasaray Doğa Sigortanın kaptanı, milli oyuncu Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal hayatını kaybetti. Bu acı haberden 5 gün önce Göksenin Köksal, Ayaz ismini verdikleri bebeklerinin dünyaya gelmesiyle baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Galatasaray Kulübü, acı haber sonrası resmi hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

