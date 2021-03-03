Galatasaray kaybetti, Kartal zirveye uçtu!

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Süper Lig'de 28. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ ve 55. dakikada Saba Lobzhanidze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Galatasaray'da Mustafa Muhammed, 57. dakikada İbrahim Akdağ'a dirsek attığı gerekçesiyle kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Hikmet Karaman, Fatih Terim karşısında 9. maçında ilk kez galip geldi. Ayrıca Hikmet Karaman, Ankaragücü'ndeki dördüncü maçında 3 puana ulaştı.

Bu galibiyetin ardından altı hafta sonra kazanan Ankaragücü puanını 23'e yükseltti. Galatasaray 57 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY'DA TEK FARKLI İSİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkan kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.

Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.



GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı.

Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.

GALATASARAY FIRSATLARI KAÇIRDI

Galatasaray maçın ilk yarısında iki önemli net gol pozisyonu yakaladı. Karşılaşmanın 22. dakikasında sarı-kırmızılılar ilk net gol pozisyonu yakaladı. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya Henry Onyekuru kafayı vurdu. Ancak Korcan Çelikay gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray bu kez Emre Kılınç ile gole yaklaştı. Ankaragücü forması giyen Atila Turan kaleciye geri pas vermek isterken Emre Kılınç araya girdi. Emre'nin şutunda top yan ağlara gitti ve Galatasaray büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.



ANKARAGÜCÜ PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray kalesini hızlı ataklarla gitmeye çalışan Ankaragücü'nde kaleci Korcan Çelikay 41. dakikada sakatlandığı için yerini Ricardo Friedrich'e bıraktı. Oyunun son bölümünde Galatasaray kalesine gitmeye başlayan Ankaragücü, 45. dakikada penaltı kazandı. Halil Umut Meler, Arda Turan'ın topu uzaklaştırmak isterken elini kullandığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ankaragücü'nde penaltı için topun başına geçen İbrahim Akdağ, Fernando Muslera'yı mağlup etti ve Başkent ekibini öne geçirdi.

FATİH TERİM'İN HAMLELERİ

İkinci yarıya başlarken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den hamleler geldi. DeAndre Yedlin, Emre Kılınç ve Arda Turan'ı kenara alan Fatih Terim, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao'yu sahaya sürdü. Fatih Terim bu oyuncu değişiklikleriyle, oyunu Ankaragücü yarı sahasına yıkmak ve bir an evvel gol ve goller bulmak için takımını ileri itmeye çalıştı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN İKİNCİ GOL

Ankaragücü, Galatasaray savunmasında yakaladığı boşlukları etkili kullanmaya çalışırken, maçta ikinci gol geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında Alper Potuk'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Lobzhanidze, Marcao'dan sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve Ankaragücü durumu 2-0 yaptı.



MUSTAFA MUHAMMED'E KIRMIZI KART

Kalesinde iki gol gören Galatasaray, beklemediği bir skorla karşı karşıya kalırken, 57. dakikada çıkan kırmızı kartla sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı. Mustafa Muhammed, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Halil Umut Meler, Muhammed'in İbrahim'e dirseği ile müdahalede bulunduğunu işaret etti ve kararını değiştirmedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SONUCU BELİRLEDİ

Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen Ankaragücü kalesine gol ve goller bulabilmek adına yüklendi. Ankaragücü oyunun son bölümünde daha fazla yarı alanında kalarak pozisyon vermemeye çalıştı. Galatasaray 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1'e getirdi. Sarı-kırmızılılar son bölümde beraberliği de bulmaya çalıştı ama sonuca ulaşamadı. Çalan son düdükle Ankaragücü kritik 3 puanı almış oldu. Galatasaray ise haftayı puansız kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9' dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

22' dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.

34' dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44' dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.

45' dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

45+1' dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.