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Galatasaray Samsunspor ile karşılaşıyor: İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray Samsunspor ile karşılaşıyor: İşte muhtemel 11'ler
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Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray zirve takibini sürdürme peşinde. Sarı-kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bulunan Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmiyor.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi de yakaladı.

TAKIMLARDAKİ EKSİKLER

Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveria'nın yanı sıra milli takımdaki Ziyech forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Samsunspor'da ise 2 futbolcu forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı bulunan Gaetan Laura ise bu maçta kadroda yer almayacak.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera
Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan
Torreira-Kerem D.
Barış Alper-Mertens-Kerem A.
Icardi

Etiketler muhtemel 11 Samsunspor Galatasaray
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