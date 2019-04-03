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  4. 03 Nisan 2019 09:39

Galatasaray taraftarı Onyekuru ve Diagne'ye tepki gösterdi!

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında taraftarlar Diagne ve Onyekuru'ya tepki gösterdi. Taraftarlar, kötü performans gösterdiklerini düşündükleri Diagne ve Onyekuru'yu ıslıkla protesto etti.

Galatasaray taraftarı Onyekuru ve Diagne'ye tepki gösterdi!
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, sarı-kırmızılılarda Diagne ve Onyekuru ıslıkla protesto edildi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Mbaye Diagne, yerini Ahmet Çalık'a bırakırken taraftarlar tarafından ıslıklanıldı. Senegalli futbolcu, herhangi bir tepki göstermeyerek kulübesine oturdu.

ONYEKURU DA ISLIKLANILDI

Öte yandan Henry Onyekuru, dakikalar 83'ü gösterdiğinde yerini Sinan Gümüş'e bıraktı. Nijeryalı yıldızın adı anons edilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıklarla tepkilerini gösterdi.

Galatasaray , Mbaye Diagne , Henry Onyekuru
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