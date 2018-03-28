Galatasaray'a bir Japon daha !

Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olursa dev bir transfere imza atacak. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefindeki isim Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa… Cim Bom, bu transferle Japon piyasasında da söz sahibi olmayı hedefliyor.

FATİH TERİM GÖZÜNE KESTİRDİ

SÜPER Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüslemesi durumunda Devler Ligi’nde ses getirecek bir takım kurmayı hedefliyor… Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sol bek transferinin ardından orta sahaya da takviye yapacak. Orta alanın her bölgesinde oynayabilen bir joker isteyen teknik direktör Fatih Terim, gözüne Borussia Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa’yı kestirdi.

UZAK DOĞU’DA TARAFTAR KAZANACAK

SARI-KIRMIZILILAR, Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde Alman devinde yeteri kadar süre alamayan 29 yaşındaki oyuncu için harekete geçecek. Galatasaray’ın bu transferi gerçekleştirmek istemesinin altında yatan bir başka neden ise Japonya pazarında ses getirmek… Devre arasında Nagatomo’nun Inter’den kiralamasının ardından Sarı-Kırmızılılar, uzak doğuda oldukça taraftar kazanmış ve Japonya’da Galatasaray’ın maçları yayınlanmaya başlamıştı.

AÇILIŞ JAPONYA’DA YAPILACAK

KAGAWA hamlesiyle adını Japonya’da daha da fazla duyurmak isteyen Galatasaray, Nagatomo’nun da bonservisini alarak hem kadrosunu güçlendirecek hem de uzak doğu pazarına girecek. Sarı-Kırmızılılar, bu transferlerde mutlu sona ulaşırsa yeni sezonunun açılışını da Japonya’da yapacak. Japonya’da daha fazla ürün satarak mali anlamda ekstra gelir elde etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, bu ülkede GS Store da açmayı düşünüyor.