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Galatasaray'da Başkanlık seçimi iptal edildi

Galatasaray'da Başkanlık seçimi iptal edildi

Galatasaray'da başkanlık seçimi sürecinde sorunlar devam ediyor. Son olarak açılan davalarla tehlikeye giren seçim iptal edildi.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin üzerine seçim sürecine gidilmişti. Açılan davalarla tehlikeye giren seçim için iptal kararı çıktı.

Galatasaray'da 26 Mart'ta düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmemiş ve camia seçim sürecine girmişti. Mahkemeye taşınan ibra kararının ardından önce tedbir konulan ardından kaldırılan seçim, son olarak iptal edildi.

İstinaf mahkemesi seçimi durdurdu
Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçime tedbir getirilmişti. Sonrasında 22 Nisan'da yapılan duruşmada tedbir kalkmıştı. Dava bugün istinaf mahkemesinde görüldü. İlk gelen bilgi, istinaf mahkemesinin seçimi durdurma kararı aldığı yönünde.

 

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Etiketler Galatasaray galatasaray seçim iptal
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