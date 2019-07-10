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  4. 10 Temmuz 2019 14:25

Galatasaray'da Fernando Reges ile yollar ayrıldı

Galatasaray'ın, Fernando Reges için Sevilla ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Galatasaray'da Fernando Reges ile yollar ayrıldı
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beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Galatasaray, bu transferden bir bonservis bedeli kazanacak. Galatasaray ile 1 yıllık kontratı kalan Fernando'nun, önümüzdeki sezon Sevilla forması giyeceği bilgisi verildi.

Transferde takas formülünün olmadığı belirtildi. İspanyol basını, bu transferin 5 milyon euro bonservis ücretiyle noktalandığını duyurdu. beIN Sports ise canlı yayında bonservis ücretinin 4 milyon euro'dan fazla olduğunu açıkladı.

32 yaşındaki Fernando, Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu. Parçalı formayı 2 sezonda 58 kez terleten Brezilyalı ön libero, 4 gol atıp 4 asist yaptı.

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