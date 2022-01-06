Galatasaray'da kötü haber: 3 isim koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da 3 isim, yapılan testlerde Selçuk İnan, Taylan Antalyalı ve Cihan Ünal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, futbolcu Taylan Antalyalı ve Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal koronavirüse yakalandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 3 ismin test sonucunun da pozitif çıktığı duyuruldu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 testlerinin ardından yardımcı antrenörümüz Selçuk İnan, futbol A takım maç analiz sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."