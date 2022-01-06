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Galatasaray'da kötü haber: 3 isim koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da kötü haber: 3 isim koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da 3 isim, yapılan testlerde Selçuk İnan, Taylan Antalyalı ve Cihan Ünal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, futbolcu Taylan Antalyalı ve Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal koronavirüse yakalandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 3 ismin test sonucunun da pozitif çıktığı duyuruldu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 testlerinin ardından yardımcı antrenörümüz Selçuk İnan, futbol A takım maç analiz sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."

Etiketler galatasaray korona koıronavirüs
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