Galatasaray'da Nagatomo pazarlığı başladı !

Inter, devre arasında Galatasaray’a kiraladığı Yuto Nagatomo’nun fiyatını belirlemiş durumda. İtalyan basınında yer alan habere göre; Mavi-Siyahlı ekip, Japon bekin transferinden 6-7 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Bu transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Nagatomo’nun menajerliğini üstlenen Federico Pastorello’nun Inter tesislerinde Sportif Direktör Piero Ausilio ile görüştüğü iddia edildi. Galatasaray’dan tam yetki alan Pastorello’nun Inter’le bonservis konusunu masaya yatırdığı bildirildi.

BETİS DEVREYE GİRDİ

Haberin detayında Real Betis’in de bu transfer için devrede olduğu bilgisi yer alıyor. Japon yıldız özellikle son Başakşehir maçında Edin Visca’ya karşı oynadığı oyunla büyük takdir topladı. İtalyan ekibiyle 2019’a kadar mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da kalmak istiyor. Fatih Terim de ondan çok memnun.

İtalyan ekibi, 6-7 milyon euro gibi bir rakam istiyor. Ancak bu bedel daha aşağı düşecek.