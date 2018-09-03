Galatasaray’da şok sakatlık ! Yeni transfer...

Galatasaray’ın Akhisarspor’dan yeni transferi Ömer Bayram’ın ayak bileğinde hafif bir burkulma bulduğu belirtildi. Bayram’ın lige verilecek aranın ardından sarı-kırmızılı takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi. Başarılı sol bek, A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ve İsveç karşılaşması kadrolarına da çağrılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, transferin son günü Akhisarspor’dan 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’ın kadrosuna dahil edilmişti.

Ömer Bayram’ın sakatlığı nedeniyle Milli Takım’ın 7 ve 10 Eylül’de oynayacağı Rusya ve İsveç maçlarında da forma giyemeyecek.