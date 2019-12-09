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  4. 09 Aralık 2019 13:34

Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Adem Büyük'ün sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salondaki çalışmaların ardından sahada yenilenme koşusu yaptığı belirtildi.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerinin ardından koşu çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

ADEM BÜYÜK'ÜN ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VAR

Aytemiz Alanyaspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası MR'ı çekilen ve sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandığı kaydedildi.

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