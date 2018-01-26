Galatasaray'dan Bernat hamlesi

Transferde yoğun mesai harcayıp istediği imzaları attıramayan Galatasaray, bir dünya yıldızı ile nokta atışı yapacak.

Sol bek transferiyle yatıp kalkan Teknik Direktör Fatih Terim'in Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Juan Bernat'ı istediği ve bu yüzden transferin uzadığı öğrenildi. Valencia altyapısında yetişen 24 yaşındaki yıldız isim, bu sezon Bayern'de istediği süreleri alamadı ve genellikle yedek oturdu.

HÜCUMCU SOL BEK

Bernat'ı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Cimbom, Alman ekibiyle pazarlıklara başladı Münih'e yarım sezon için 1 milyon Euro teklif eden Galatasaray, genç yıldıza da sezon sonuna kadar kazanacağı para olan 1 milyon Euro'yu önerecek.

Etkili bindirmeleri, güçlü yapısı ve driplingleriyle dikkat çeken İspanyol futbolcu Fatih Terim'in istediği hücumcu sol bek özelliklerini fazlasıyla taşıyor.