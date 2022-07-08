  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray, Fatih Terim'in kulübe ilk giriş tarihi olan 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Galatasaray Kulübü'nden flaş Fatih Terim paylaşımı geldi.

Sarı kırmızılı takım resmi sosyal medya hesabından, efsanesi Fatih Terim'in kulübe ilk giriş tarihi olan 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz."

İşte Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı:

Etiketler Galatasaray galatasaray fatih terim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da aldatılan kadından eşinin sevgilisine meydan dayağı
Türk kadınlarının hamile kalmak için uyguladığı yöntem şaşkına çevirdi
Ersin Korkut'tan Survivor itirafı: ''Yılmaz Erdoğan'a kadar gitmiş''
Çarşaflı kadınlara nefret kustu! Sosyal medyayı karıştıran paylaşım
İslam Memiş'ten altın ve dolar için kritik uyarı
İşte il il Kurban Bayramı namazı saatleri
AK Parti'ye yakın anket firması da Erdoğan'ın oy kaybını ilan etti
Hazal Filiz Küçükköse'den balıklama şov!
İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti: Patronunu öldürdü !
Şaka gibi! Motorine önce indirim, şimdi zam!