Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray, Fatih Terim'in kulübe ilk giriş tarihi olan 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Galatasaray Kulübü'nden flaş Fatih Terim paylaşımı geldi. Sarı kırmızılı takım resmi sosyal medya hesabından, efsanesi Fatih Terim'in kulübe ilk giriş tarihi olan 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı. Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz." İşte Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı: Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz. pic.twitter.com/attatk8gv3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2022