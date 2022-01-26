  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu

Getafe, Okay Yokuşlu'yu resmen duyurdu

Getafe, Okay Yokuşlu'yu resmen duyurdu

İspanya Ligi ekibi Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Adı Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Okay Yokuşlu kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı.

İspanya Ligi takımı Getafe, Okay Yokuşlu'nun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

İspanyol kulüp, yaptığı açıklamada, Okay Yokuşlu'nun 27 Ocak perşembe günü kamuoyuna takdim edileceğini belirtti.

Etiketler getafe okay yokuşlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev ihaleyi Koç Holding kazanmış, Erdoğan iptal etmişti... Çok konuşulacak BAE iddiası!
Türkiye onu Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi olarak tanımıştı, Yıldız Kaplan'ı gören tanıyamıyor
Maymunlar cehennemi gibi! ''Evcil'' sanılan maymun genç kadını parçaladı
Dünyanın en sıradışı kabilesi! Kadınlar hamile kalmak için öyle bir şey yapıyor ki...
MHP'li ismin tehdit ettiği Fazıl Say'dan tokat gibi yanıt
Memur ve emeklilere müjde! Hesaplara yatmaya başlıyor
FED'in faiz kararı öncesi dolar, euro ve altında ibre yön değiştirdi
Fed'in faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten altın ve dolar kuru tahmini
Hayaldi, hayal kaldı: ''Ücretsiz olacak'' denmişti, zam bile geldi!
Ev almak isteyenler dikkat! TOKİ başvuruları başlıyor: İşte illere göre projeler