Göksel Gümüşdağ: Arda Turan, Galatasaray'a gitmek isterse anlayış gösteririz

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda'nın bugünlere gelmesinde en büyük pay Galatasaray'ındır. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Arda bizimle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' demişti ve anlayışla karşılamıştık" ifadelerini kullandı.

