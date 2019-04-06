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  4. 06 Nisan 2019 21:17

G.Saray'da penaltı krizi! Sahada tartıştılar

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı atışı sırasında Mbaye Diagne ile Younes Belhanda arasında kim atacak tartışması yaşandı. Penaltıyı Diagne kullandı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

G.Saray'da penaltı krizi! Sahada tartıştılar
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Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ile Mbaye Diagne penaltıyı kim atacak tartışması yaptı.

Müsabakanın 86. dakikasında kazanılan penaltı kullanmak üzere ilk olarak Belhanda topun başına geçti. Daha sonra Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne’nin kullanmasını istedi. Daha sonra ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı ve takım arkadaşları araya girdi.

Dakikalar 89'u gösterirken topun başına geçen Diagne ise meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

younes belhanda , Galatasaray , Mbaye Diagne
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