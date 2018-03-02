Hakemi yaralayan taraftara hapis şoku !

22 Ekim 2017 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylı geçmiş, taraftarlar sahaya yabancı madde atmıştı. Atılan maddelerden bazılarının isabet ettiği yan hakem Tarık Ongun dizlerinin üzerine çökerek bir süre yerde kalmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Bürosu Savcılığı resen soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen savcılık Galatasaraylı iki taraftarı tespit etti.

Gözaltına alınan taraftarlar L.M.Y ve D.B savcılıkta verdikleri ifadede bir anlık sinirle sahaya yabancı madde attıklarını kabul etti. Şüpheli L.M.Y ifadesinde, su şişesi attığını, şüpheli D.M ise boş olan karton kahve bardağı attığını söyledi.

Tarık Ongun'a yabancı madde atıldı !

TARIK ONGUN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hakem Tarık Ongun ise savcılığa verdiği ifadede, arkasının dönük olduğu sırada tribünlerden yabancı madde atıldığını ve bu maddelerin çenesine ve dizine geldiğini söyledi. Atılan maddelerden sersemleştiğini söyleyen Ongun bir anda dizlerinin üstüne çöktüğünü anlattı. Tarık Ongun kendisine yabancı madde fırlatan taraftarlardan ise şikayetçi olmadı.

4,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İfadelerin ardından iddianame düzenleyen savcılık, spor müsabakalarında işlenen “kasten yaralama ve mala zarar verme” kapsamındaki suçların şikayete bağlı olmadığından şüpheli taraftarlar L.M.Y. ve D.B. hakkında “kamu görevlisi hakeme yönelik görevinden dolayı kasten yaralama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Her iki şüpheli hakkında ayrıca en az 1 yıl maç müsabakalarını seyirden men cezası verilmesini talep etti.