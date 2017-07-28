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  4. 28 Temmuz 2017 22:51

Hugo Almeida kadro dışı bırakıldı

Hugo Almeida AEK tarafından kadro dışı bırakıldı. Futbolcunun menajeri, sözleşmenin feshi için AEK kulübü ile bir görüşme yapıyor.

Hugo Almeida kadro dışı bırakıldı
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Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Portekizli golcü futbolcu Hugo Almeida, futbol kariyerine Yunan ekibi AEK’da devam ediyor.  
 
33 yaşındaki golcü, AEK tarafından kadro dışı bırakıldı.  Futbolcunun menajeri, sözleşmenin feshi için AEK kulübü ile bir görüşme yapıyor. AEK ile 2 yıllık anlaşma yapan Almeida, 2015-2016 sezonunda Almanya Ligi’nde Hannover 96 forması giymiş daha sonra Yunan ekibiyle sözleşme yapmıştı.
 
Sözleşmesi normal şartlarda 30 Haziran 2018 tarihinde bitecek olan Hugo Almeida, AEK’da geçen sezon 27 maçta 4 gol atmıştı.

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