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  4. 11 Ekim 2017 12:12

Igor Tudor Porto'nun yıldızını istiyor

Ara transfer dönemi için şimdiden transfer planlamasına başlayan Galatasaray bazı yıldızları şimdiden gözüne kestirdi.

Igor Tudor Porto'nun yıldızını istiyor
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Teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda bu sezon müthiş bir transfer planlamasının altına imzasını atan Galatasaray şimdiden önümüzdeki sezon için de düğmeye bastı.

2018-19 sezonunun transfer çalışmalarına yavaş yavaş başlayan Sarı-Kırmızılılar bazı yıldızları gözüne kestirmiş durumda. İşte Tudor'un yeni bombası…

SOL AÇIK SORUNUNU ÇÖZECEK

Sol açıkta yaşanan sıkıntıyı bu transfer döneminde çözemeyen Cimbom gözünü şimdiden Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye dikmiş durumda. Yıldız futbolcu için maliyet araştırmalarına start verildi.

FEGHOULİ’DEN DESTEK ALINACAK

Sözleşmesi 2019'da sona edecek olan Brahimi aynı zamanda Feghouli'nin Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaşı... 27 yaşındaki Brahimi'nin transferinde gerekirse Feghouli'den de destek alınacak.

“ALIRSAK MÜTHİŞ KATKI YAPAR”

Futbol direktörü Cenk Ergün ve Igor Tudor geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sezon planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yaptı. Tudor'un Brahimi için "Alırsak müthiş bir katkı yapar" dediği ifade ediliyor.

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