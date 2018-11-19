İngiltere'nin efsane futbolcusu Paul Gascoigne'e cinsel taciz suçlaması

Futbolu bıraktıktan sonra özel hayatındaki skandallar ile gündeme gelen efsane eski futbolcu Paul Gascoigne, şok bir suçlama ile karşı karşıya… İngiltere’nin en önemli futbol karakterlerinden biri olan Paul Gascoigne’e, trende bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen olayda iddiaya göre Paul Gascoigne, York’tan Durnham’a giden trende yolculuk ederken, bir kadına cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine Durnham Tren İstasyonu’nunda gözaltına alınan Paul Gascoigne, kadına dokunarak cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

İngiliz polisleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında efsane isim Paul Gascoigne, daha sonra serbest bırakıldı. 51 yaşındaki Paul Gascoigne, cinsel taciz suçlamasıyla 21 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak. (Skor)

PAUL GASCOIGNE KİMDİR?

Paul Gascoigne, 27 Mayıs 1967 tarihinde Gateshead, İngiltere‘de yoksul bir ailenin 4. çocuğu olarak doğdu. Daha 4 yaşındayken okul takımında oynamaya başladı. 13 yaşında Newcastle United kulübünün seçmelerini kazanarak altyapısında çalışmaya başladı. Gazza lakabını da bu dönemlerde kazandı. 1984-1985 sezonunda Newcastle United genç takımının kaptanlığını yaptı. 1985 yılında profesyonel oldu. 1987-1988 sezonunda yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı. Newcastle United döneminde 107 maçta oynayıp 25 gol attı.

1988 yılında yüksek bir transfer ücreti ile Tottenham Hotspur takımına geçti. Paul Gascoigne 1988-92 yılları arasında forma giydiği Tottenham'da bir dünya yıldızı oldu. 4 sezonda 92 maçta forma giydi ve Gazzamania'nın başladığı 1990 yılında BBC tarafından yılın sporcusu seçildi.

1992 yılında İtalya takımı olan Lazio'ya transfer oldu. İtalya'daki çok parlak olmayan yıllarında 47 maçta 6 gol attı. 1993'de yanak kemiğini, 1994'de bacağını kıran Gazza, İtalya’ya alışmaktra güçlük çekti. Bu dönemde futbolundan çok skandallarıyla gündeme oturdu.

1995 yılında da İskoçya takımlarından Glasgow Rangers takımına imza attı. 1995-1996 sezonunda Glasgow Rangers formasıyla İskoçya Ligi şampiyonluğu ve İskoçya Kupası'nı kazandı. Paul Gascoigne de İskoçya’da yılın oyuncusu seçildi. 1997 sezonunda yine takımı İskoçya’da şampiyonu ve Lig Kupası'nı müzesine götürdü.

1998 yılında İngiltere 1. Lig takımlarından Middlesbrough'a geçti. 2000-2002 yılları arasında “Everton”da oynadı. 2003 yılında bir sezon Burnley'de oynadı. 2002'de Amerikan kulübü DC United ile antrenmanlara çıktı ancak anlaşamadı. 2003'te Çin takımı Gansu Tianma ile teknik direktör-futbolcu olarak anlaşsa da SARS virüsünün yayılmasını sebebi ile 4 maç oynayıp 2 gol attıktan sonra anlaşmasını feshetti. 2004 yılında Boston United futbol takımı ile 5 maç yaptıktan sonra teknik direktörlük yapmak için futbolu bıraktı.

Gittiği teknik direktörlük kursundan sonra iki ay boyunca Portekiz takımı Algarve United ile teknik direktör-futbolcu olarak antrenmanlara çıktı ancak hiçbir zaman bir profesyonal bir anlaşma yapmadı. 2005 yılında Kettering Towntakımı ile anlaştı. 39 gün süren bir teknik direktörlük döneminden sonra kulüpten atıldı.

Bir süre alkol ve uyuşturucu tedavisi gördükten sonra, Ada'nın amatör takımlarından Garforth Town'ın başına geçti. İngiltere Milli Takımı’nda 57 kez oynayan Paul Gascoigne, milli forma altında 10 gol atmayı başardı.

Paul Gascoigne, 2004 yılında “Gazza: My Story” ve 2006 yılında “Being Gazza: Tackling My Demons” adlı iki otobiyografi kitabı çıkardı. 2008 yılında yapılan “Final Run” adlı bir bilimkurgu filminde rol aldı.

Paul Gascoigne, 1996 yılında evlendiği Sheryl Gascoigne’den 1999 yılında boşandı. Paul Gascoigne’in Bianca, Regan, Mason adlarında 3 çocuğu var.

