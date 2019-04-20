Manchester City 1 - 0 Tottenham Hotspur

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elendiği Tottenham Hotspur ile bu kez ligde karşılaştı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında 18 yaşındaki futbolcusu Philip Foden ile öne geçen Manchester ekibi, maç boyunca skor avantajını korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Foden, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 86'ya çıkaran Manchester City liderlik koltuğuna otururken, Tottenham Hotspur 67 puanda kaldı.

