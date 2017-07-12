Mesut Özil haftalık 1.6 Milyon TL istedi

Arsenal'da önümüzdeki sezon devam etmesi muhtemel olan Mesut Özil, yeni sözleşme için Londra kulübünden yüksek maaş talep etti.

Arsenal'de top koşturan Mesut Özil,Spor Arena'nın haberine göre; önümüzdeki sezon büyük ihtimal takımında kalacak. 28 yaşındaki Özil, sözleşme imzalamak için bir şart koştu.

Özil, ''Tercihim elbette kalmaktan yana. Herkes Londra'ya gelince masaya oturup konuşacağız. Arsenal'da kendimi çok iyi hissettiğimi her zaman söyledim. Şu anda önümüzdeki sezon için form tutmaya odaklandım'' dedi.