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  5. 05 Mayıs 2020 12:31

Premier Lig'den flaş öneri! 90 dakika tarihe mi karışacak?

Koronavirüs ile sekteye uğrayan futbolda normale dönme çalışmaları sürüyor. Sezonun geri kalan maçlarında FIFA oyuncu değişikliğini 3'den 5'e çıkardı. Premier Lig'den ise flaş bir öneri geldi....

Premier Lig'den flaş öneri! 90 dakika tarihe mi karışacak?
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Tüm futbolseverler maçların tekrar başlamasını dört gözle bekliyor. Uzun bir aranın ardından oynanacak maçlarda virüsün bulaşma tehlikesi bir yana futbolcuların sakatlanma ihtimalleri de eskiye oranla çok daha fazla olacak. Bunu asgaride tutmak için İngiltere’den flaş bir öneri geldi.

FIFA sezonun geri kalan maçlarında oyuncu değişikliği sayısının 3’ten 5’e çıkarılmasını teklif etti. IFAB yakın zamanda bu karara bağlayacak.

Bundaki temel sebep hem maçların sıcak yaz ayında oynanacak olması hem de iyi antrene olamamış futbolcuların sıkışık fikstürde maç yapmaya mecbur kalacak olmaları.

İngiltere’den ise daha radikal bir öneri geldi.

Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Gordon Taylor maçlarda devrenin 45 dakikadan az oynanabileceğini dile getirdi.

Bunu sadece bir düşünce olarak dile getirdiğini ifade eden Taylor, “Birçok ihtimal var. İdeal olan futbolun bütünlüğünü korumak” dedi.

İngiltere'de sezonun geri kalan maçlarının tarafsız sahalarda oynanması planlanıyor. (AJANSSPOR)

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İngiltere , Premier Lig , 90 dakika
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