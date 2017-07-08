Rooney, Everton'a dönüyor

Manchester United’da bir dönem sona ermek üzere… Altyapısında yetiştiği Everton’dan 2004 yılında henüz 19 yaşındayken Manchester United’a transfer olan Wayne Rooney, tam 13 yıl sonra vedaya hazırlanıyor. Jose Mourinho’nun gelecek sezon kadroda düşünmediği yıldız futbolcu, eski kulübüne dönmeye hazırlanıyor. Romelu Lukaku’yu Manchester United’a satan Everton da Belçikalı golcünün yokluğunu Rooney ile doldurmaya sıcak bakıyor.

Ancak Everton’ın önünde bir engel bulunuyor. Manchester United’ın Rooney’e ödediği astronomik haftalık ücreti ödemesi mümkün görünmeyen Liverpool ekibi, çözüm arıyor. İngiltere’de Manchester United ve Everton dışında bir takımda oynamayacağını açıklayan Rooney de eski kulübüne dönmek için tüm şartları zorluyor. Manchester United’ın gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Rooney’nin, altyapısında yetiştiği Everton’a dönmek için haftalık ücretinde yüzde 50 oranında indirime gitmeye hazır olduğu konuşuluyor.

Manchester United’da haftalık 300 bin pound kazanan Rooney’nin, Everton’a haftalık 150 bin pound karşılığında imza atmaya hazır olduğu belirtiliyor. Rooney için Manchester United ile pazarlıkları sürdüren Everton yönetimi, 15 milyon pound’a ulaşan bonservis bedelinde indirim bekliyor. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Rooney’nin bu hafta içinde Everton’a transfer olması bekleniyor.