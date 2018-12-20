Lionel Messi Pepe'nin Barcelona'ya transfer edilmesini istemedi

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Portekizli savunma oyuncusu Pepe için Barcelona iddiası ortaya atılmıştı. Sakatlıklar nedeniyle devre arası transfer döneminde kadrosuna bir stoper katmak isteyen Barça'nın Pepe'yi de listesine aldığı belirtilmişti.

İspanyol Don Balon gazetesinin haberine göre ise Barcelona'nın kaptanı Lionel Messi, Pepe transferine şiddetle karşı çıktı.

REAL MADRID GEÇMİŞİ VAR

Pepe'nin Real Madrid geçmişi yüzünden Barcelona'da oynamasını istemeyen Lionel Messi, Pepe'nin bonservisi elinde olmasına rağmen transfer edilmemesini istedi.

Pepe, Real Madrid'de oynadığı dönemde Barcelona maçlarında Lionel Messi'ye yaptığı sert faullerle dikkat çekmişti.

LIVERPOOL TARAFTARI DA REDDETTİ

İngiliz kulüpleriyle adı geçen tecrübeli stoper için Liverpool taraftarlarından ilginç bir çıkış geldi. Kırmızıların taraftarları, Pepe’nin bonservis ödenmeden transferi konusuna sıcak bakmadı.

İngiltere’de yapılan ankette, katılan taraftarların yüzde 52’si ‘hayır’ cevabını işaretlerken, yüzde 48’i de ‘evet’ cevabını tercih etti. Ankette 35 yaşındaki oyuncunun halen düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takımı oyuncusu olduğu, Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral kupası gibi şampiyonluk madalyaları olduğu ve üst seviyede oynayacak tecrübesinin bulunduğu dile getirildi.

