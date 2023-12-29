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İşte Suudileri rahatsız eden Atatürk tişörtü

İşte Suudileri rahatsız eden Atatürk tişörtü
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Süper Kupa finalinde Suudi yetkililerle krize neden olan Atatürk tişörtünün görüntüsü ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Süper Kupa finali maçında Atatürk krizi çıktı. İki takım futbolcularının Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım müsabakaya çıkmayacağını duyurdu.

Suudi yetkililerle krize neden olan ve Fenerbahçeli futbolcuların ısınırken giyeceği Atatürk tişörtünün ise görüntüsü ortaya çıktı. Beyaz zemin üzerinde Türk bayrağı ve Fenerbahçe logosu olan tişörtün orta kısmında ise Atatürk portresinin yer aldığı görüldü.

İşte Suudileri rahatsız eden Atatürk tişörtü - Resim : 1

 

Etiketler atatürk tişört süper kupa final
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