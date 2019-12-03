Brescia Başkanı açıkladı! Balotelli Ocak ayında serbest!

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City ve Liverpool'un da formasını giyen Mario Balotelli'nin doğduğu kentin takımı Brescia'daki macerası da kısa sürecek gibi. Irkçı saldırıların hedefindeki ve bekleneni veremeyen Balotelli için açıklama yapan kulüp başkanı Massimo Cellino, "Ocak ayındaki transfer döneminde ayrılabilir" dedi.

Brescia formasıyla 8 maça çıkan ve sadece 2 gol atabilen Balotelli, Hellas Verona maçında sahayı terk etme tenhidiyle gündeme gelirken; Cellino, katıldığı bir İtalyan televizyon programında, oyuncunun form durumuna vurgu yaptı. Cellino, "Mario üzgün; çünkü istediği oyunu oynayamıyor" ifadeleri kullandı ve "Seri A'da hayatta kalmak büyük fedakarlık istiyor ve belki de o basit olanı düşünüyor. Ocak ayında, bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir. Bu dakikada, kendisi için en iyi yolu seçmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Daha önce Balotelli'nin takımdaki yerini kaybetmesiyle ilgili soruyu, "Balotelli, siyah ve beyazlamaya çalışıyor" şeklinde yanıtlayan Cellino için kulüp açıklama yayınlamış ve sözlerin imalı olduğuna vurgu yapmıştı.

O sözleri dramatize etmek için kullandığını söyleyen Massimo Cellino, "Irkçılık mı? Ben bir katolikim ve ırkçı olamam" ifadeleriyle savunurken," Sözlerim maksadının dışında kullanıldı. Aptalca bir şey söyledim, sadece şaka yapmıştım" diye konuştu.

Seri A'da son sırada bulunan Brescia, teknik direktör Fabio Grosso'nun görevine dün son verdi.

