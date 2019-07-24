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  5. 24 Temmuz 2019 22:34

Carlo Ancelotti'den Eljif Elmas'a büyük övgü

Fenerbahçe'den rekor ücretle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, yeni takımında ayağının tozuyla ilk maçına çıktı. Napoli'nin, Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Makedon futbolcu son 20 dakikada mücadele etti.

Carlo Ancelotti'den Eljif Elmas'a büyük övgü
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Napoli hazırlık maçında Cremonese ile 3-3 berabere kaldı. Eljif Elmas ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, 16 milyon euroya Fenerbahçe'den transfer ettikleri Eljif Elmas hakkında açıklamalarda bulundu.

Napoli Teknik Direktörü Ancelotti, Cremonese ile oynanan hazırlık maçının ardından Eljif Elmas ile ilgili olarak, "Sahada bize kalite ve güç katacak oyuncu. İtalya'ya gelme konusunda çok coşkulu ve bundan memnunum. Eljif Elmas modern bir orta saha oyuncusu ve sistemime uyan bir isim. Onun transferinden memnunum." ifadelerini kullandı.

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