Franck Ribery'nin son talibi Fiorentina

Fiorentina, Franck Ribery'e transfer teklifin iletti. Sky Italia'da yer alan habere göre; Fiorentina'nın yeni Amerikalı sahibi Joe Barone'nin özel isteği üzerine sportif direktör Rocco Commisso, Ribery ile temasa geçti. Fiorentina'nın gelecek planları ve projeleri aktarılan 36 yaşındaki Fransız yıldıza cazip bir teklif de yapıldı.

Rusya, Hollanda ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Franck Ribery, İtalya'da henüz futbol oynamadığı için bu teklife sıcak baktı. 2005/06 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Ribery, 2007'den bu yana formasını giydiği Bayern Münih'e geçtiğimiz sezon sonu veda etmişti. Ribery, profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 556 maçta 146 gol atıp 210 asist yaptı. Kaynak: Sporx

