Jean Michael Seri: PSG'yi yenebiliriz

Alanyaspor ile oynadıkları maçın ardından konuşan Seri, "Bugün bireysel performanslardan değil, takımın performansından bahsetmek, aldığımız 3 puandan bahsetmek gerekiyor. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ve böyle devam etmesini diliyorum" dedi.

PSG ile oynayacakları maçla ilgili görüşleri sorulan Fildişili oyuncu, "Futbolda her şey mümkün, matematiksel olarak devam etme şansımız var. Önceden yazılmış bir şey olmadığı için oynayacağız ve ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

MARİANO: GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Mariano açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Bugün önemli olan 3 puandı. Yukarıdan kopmamamız ve takibe devam etmek istiyorduk. Çok önemli bir 3 puandı, hedefimize ulaştık" dedi.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi sorulan tecrübeli oyuncu, "Geleceği çok fazla düşünmüyorum, aslolan Galatasaray. Mayıs ayına kadar kontratım devam ediyor, burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

NZONZİ: KAZANMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Alanyaspor maçının ardından Steven Nzonzi yayıncı kuruluşa konuştu.

İyi bir performans sergilediklerini kaydeden Fransız oyuncu, "Bu akşam iyi bir performans sergiledik. Kazanmamız çok önemliydi. Çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a karşı iyi bir performans sergiledik. Bu akşam da devamı geldi." dedi.

Golden sonra geri çekildiklerini söyleyen Nzonzi, "Gol attıktan sonra geri çekiliyoruz ama golden önce oyunu domine ediyoruz. Böyle devam etmeliyiz. Trabzonspor'a karşı iyi oynamıştık. Bu akşam devamı geldi" ifadelerini kullandı.