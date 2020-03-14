  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 14 Mart 2020 16:15

John Obi Mikel: Sezon iptal edilmeli

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir dedi.

John Obi Mikel: Sezon iptal edilmeli
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Trabzonspor'un 32 yaşındaki oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek sezonun iptal edilmesini istedi.

Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" ifadelerini kullandı.

FALCAO'DAN OBI MIKEL'E DESTEK

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da Mikel’in paylaşımının altına "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli" yorumunda bulundu.

Mikel’in bu paylaşımına bazı taraftarlar ise “Sahaya çık, savaş” ifadeleriyle tepki gösterdi.

(DHA)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Trabzonspor , radamel falcao , john obi mikel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM