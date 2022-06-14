Jorge Jesus, Manchester City'nin yıldızını Fenerbahçe için istedi!

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Jorge Jesus transfer çalışmaları ile göz dolduruyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan Fenerbahçe'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için hazırlıklar başladı. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarına gaz veren sarı - lacivertli takımın hedefindeki isim de belli oldu.

İLK TRANSFER LINCOLN HENRIQUE

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından ilk transfer Santa Clara'dan Lincoln Hernique ile yapılmıştı. Sarı - lacivertlilerin kulübüyle anlaşmaya vardığı oyuncu, imza için İstanbul'a getirilmişti.

JESUS BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Jesus'un ilk transferi sonrasında ikinci transferinde aktif rol oynadığı belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün, Yan Couto için Manchester City ile bizzat görüştüğü ortaya çıktı. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın aktardığı bilgiye göre Jesus, geçen sezonu Braga'da kiralık olarak geçiren Yan Couto için City yetkililerinden bilgi aldı.

TRANSFERDE ISRARCI OLACAK

Couto'nun Braga'da gösterdiği performansı çok beğenen Jesus'un transferde ısrarcı olacağı kaydedildi.

KARAR 20 HAZİRAN'DAN SONRA

Manchester City'nin Couto'dan çok şeyler beklediği belirtilen haberde, Guardiola'nın genç futbolcunun geleceğine dair kararı 20 Haziran'dan sonra karar vereceği ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Manchester City teknik heyeti, Yan Couto'nun yeni sezon planlamasında yer almayacağı yolunda karar verirse, Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yapacak.

EN İYİ 60 YETENEKTEN BİRİ

Manchester City'nin kısa bir süre önce 20 yaşına basan Yan Couto için uzun vadeli bir planı bulunuyor. The Guardian tarafından 2019 yılında dünyanın en iyi 60 genç yeteneğinden biri olarak gösterdiği futbolcu, Girona ve Braga'da kiralık olarak görev yapmıştı.

Jesus'un transfer listesinde olan 1.68 boyundaki Couto, sağ bek pozisyonunda oynuyor. Ancak; futbolcunun orta sahanın sağında da oynadığı biliniyor.

GEÇEN YIL 42 MAÇTA OYNADI

Couto'nun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Couto, 42 maçta 2928 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Yan Couto, 2019 yılında Brezilya U17 takımıyla 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Final maçında Brezilya, Meksika'yı 2-1 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Couto, 13 kez U17 Milli Takımı formasını giydi.