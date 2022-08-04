Jorge Jesus, yeni transfere ilk kez şans verdi! Fenerbahçe-Slovacko maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, sahasında Slovacko'yu ağırlayacak. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

Fenerbahçe ile Slovacko, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak maçta temsilcimiz, Çekya ekibi karşısında avantaj arayacak.

İSMAİL, ALTAY VE MERT HAKAN YOK

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın forma giymesi beklenmezken,çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş UEFA listesinden çıkarıldı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska