Jose Sosa, Abdülkadir Ömür'ü Lionel Messi'ye benzetti

Trabzonspor'un kaptanı Jose Ernesto Sosa, kariyer hedefleri ve Trabzonspor'daki günleriyle alakalı samimi bir röportaj verdi.

Sosa, Fenerbahçe maçında attığı golle ilgili yaptığı yorumda, "Dünyanın her yerindeki taraftarımızı mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyor," derken, "Ailem, eşim, kızım yukarda maçı seyrediyorlardı. Ayrıca, dünyanın her yerinde bizi izleyen taraftarımıza mutluluk verdiysem bu beni daha çok mutlu eder. Bizim için gerçekten unutulmaz bir maçtı." dedi.

Arjantinli yıldız Beşiktaş maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla ilgili, "Benim adıma şanssız bir sakatlıktı. Bende o ana kadar iyi gittiğini düşünüyordum, beklemediğim bir sakatlıktı ama sakatlığımında ne olduğunu gördükten sonra tek düşündüğüm en hızlı ve en seri şekilde geri dönmekti. Geri döndüğüm için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

"GELECEK YILLARDA NE OLUR BİLEMİYORUM..."

Yıldız futbolcu teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili görüşlerini paylaşırken, gelecek yıllarda Trabzonspor'da yer alıp almayacağına dair sorulan soruya, "Hocamızın hissedebildiklerini tahmin edebiliyorum. Ben ya da başka bir genç futbolcu olabilir, mutlaka aklınıza duygusal anlar geliyor olabilir. Hocamızın da bazen bizimle oynama, bizim yaptıklarımızı yapma hatta bizden daha iyi yapma gibi bir çabası bulunuyor. Kendisini ben izlemedim ama antrenmanlarda ne yaptığını görebiliyorum. Bende bir gün hoca olsam, burada ya da başka bir pozisyonda, bir genç oyuncunun benim pozisyonumda oynadığını görsem bu çok mutlu olurum. Şu anlık böyle bir planım yok ama ilerde ne olur bilemiyorum." dedi.

Sosa, kendisine sorulduğu taktirde Arjantinden önerilerde bulunabileceğini de ifade ederken "1Arjantinli oyuncuların önünde Maradona ve MEssi var. Altyapıdan çıkan her oyuncu, bir gün onlar gibi olma, onlar gibi yapabilme ümidiyle başlar. Bu mesafeye çabuk gelebilirseniz yapabilirsiniz. Bugün ülkemdeki genç isimlerin bu kadar çabuk çıkışlarının sebebi onlar gibi olmak istekleri. Eğer takımımda bana böyle bir şey danışılırsa fikirlerimi paylaşabilirim. Futboldan sonra tüm kalbimle beraber elimden gelenin en iyisini yapabilirim. Ama şu anda futbolcuyum ve yanlış anlaşılmak istemem." dedi.

ABDÜLKADİR VE MESSİ SÖZLERİ

"Türk Messi" olarak adlandırılan Abdülkadir Ömür'e kariyeri planı ile ilgili deneyimlerini aktardığını söyleyen Sosa, "Abüldakir'e Messi gibi olmak kolay değil diyorum. O, çok uzun sürece aynı başarıyı gösterebilmiş bir isim. Bazen başarı yakalarsınız bu kısa sürer ama Messi bunu uzun zamana yayabilmiş biri. Abdülkadir de Messi de solak, çalım tarzları da yakında ama ona hep şunu söylüyorum, "Tek maçla yetinmemelisin, her maç daha iyisini yapabilirsiniz, bir sonra daha iyi oynayabilirsin" diyorum çünkü rahatlamaması lazım. Zatne yetenekleri malum. Çalışmasıyla ve takım arkadaşlarıyla beraber biz de onu izlerken çok mutlu oluyoruz." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ'E BAŞARILARI DİLEMİŞTİM"

A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen ve geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta beraber görev alan Şenol Güneş hakkında da konuşan Arjantinli yıldız,"Şenol hoca olabilecek en iyi seviyede başladı çünkü futbolda kazanmanın verdiği bir huzur vardır. Bu size daha rahat olmanızı sağlar. Şenol hoca ile beraber başarılı bir yıl geçirmiştik, ona da başarılar dilemiştim. Futbol huzur gerektirir. Zor bir görev, maçlarını izledim çünkü takım arkadaşlarım da orada oynadılar. İnsanlarda da farklı bir inanç var bunu görebiliyorum." yorumunda bulundu.

Sosa, konuşmasının sonunda takımda abilik yaptığı ve Trabzonlu genç yeteneklerin kısa sürede takıma adapte olabilmek için yaptıklarını da dile getiriken, "Gözüken o mutlu tablo takım içindeki durumu yansıtan şeylerden bir tanesi. Milano'dan çok bahsetmiyorım ama burada Zargo, Toni ve Olcay'a karşı sürekli olarak biz kazandık. Bunlar mutluluk tablosunun yansımaları. Gençleri de yanımıza alıyoruz çünkü dışardan gelmek kolay değildir." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

