Kameni transferine en çok Barcelona sevindi

Fenerbahçe’nin transferi için kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, sarı-lacivertli takımın tarihindeki ilk Afrikalı file bekçisi olacak.Kalesini genelde Türk kalecilere teslim eden sarı-lacivertliler, son 2 sezondur kadroda en az bir yabancı file bekçisi bulunduruyor. Geride kalan iki sezonda Porto’dan Brezilyalı Fabiano Ribeiro’yu kiralayan Fenerbahçe, bu sezon da Volkan Demirel’le rekabete girmesi için tecrübeli isim Kameni’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

3. Kamerunlu

Fenerbahçe, Kameni transferiyle kadrosuna 3. kez bir Kamerunlu futbolcu dahil edecek.Bu ülke vatandaşı olarak ilk transferini 2011 yılında Henri Bienvenu’yü alarak yapan sarı-lacivertliler, Ocak 2013’te ise bir diğer Kamerunlu Pierre Webo’yu kadrosuna kattı.Fenerbahçe’nin transferi için her konuda anlaştığı Kameni, kulübün 3. Kamerunlu futbolcusu olacak.

Çok tecrübeli

Fenerbahçe’nin yeni sezondaki kalecilerinden biri olacak Kameni, tecrübesiyle dikkati çekiyor.Son 13 yıldır İspanya La Liga’da forma giyen Kameni, bu ligin önemli kalecilerinden biri olmayı başardı. Espanyol formasıyla 2004 yılında La Liga’ya ayak basan 33 yaşındaki file bekçisi, 7 sezon boyunca takımının birinci kalecisi oldu.

27 maçta gol yemedi

Bir başka İspanyol temsilcisi Malaga’ya 2011’de transfer olan Kameni, ilk 3 sezonunda bu takımda Arjantinli file bekçisi Willy Caballero’nun arkasında kaldı. Caballero’nun Manchester City’ye gitmesiyle Kameni, 2014-2015 sezonunda Malaga’nın 1. kalecisi konumuna geldi.

Kameni, son 3 sezonda La Liga’da sakatlık yaşamadığı veya cezalı olmadığı sürece maç kaçırmadı ve 101 karşılaşmaya çıktı. Kamerunlu kaleci, 2014-2015’te 38 maçta 48, 2015-2016’da ise 28 karşılaşmada 28 gol yedi. Geçen sezon ise La Liga’da 35 müsabakaya çıkan Kameni, kalesinde 48 gol gördü. Kameni, son 3 sezonda söz konusu 101 maçın sadece 27’sinde kalesini gole kapattı.

Barcelona maçlarında yıldızlaşıyor

Kameni, son 3 sezonda Barcelona karşısında başarılı performanslara imza attı.Kamerunlu kaleci, Malaga formasıyla son 3 yılda Katalan ekibiyle oynanan 6 lig maçının 4’ünde kalesini gole kapattı. Barcelona’nın dünyaca ünlü hücum oyuncuları, söz konusu 6 maçta Kameni’nin koruduğu fileleri sadece 3 kez havalandırdı. Kameni, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Barcelona karşısındaki 4 maçta da gol yemeyerek başarılı bir performans ortaya koydu.