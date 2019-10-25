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  4. 25 Ekim 2019 17:48

Kartal Kayra Yılmaz'ın 7 yıllık hayali gerçek oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Braga karşılaşmasında forma giyen 2000 doğumlu Kartal Kayra Yılmaz, siyah beyazlı formayla ilk kez resmi bir maça çıkarken yıllar önce sosyal medyada yaptığı bir yorumu da gerçeğe çevirmiş oldu.

Kartal Kayra Yılmaz'ın 7 yıllık hayali gerçek oldu
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Beşiktaş, dün akşam Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaştı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen Kartal Kayra Yılmaz karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk profesyonel maçına çıktı. Kartal Yılmaz'ın 7 sene önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ise dün gerçekleşti.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'U ÇOK SEVİYOR

Orta sahada görev yapan Kartal'ın en büyük hayallerinden biri Oğuzhan Özyakup ile forma giymekti. 7 sene önce Kartal, Oğuzhan'a "Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum. Bende 5 sene sonra gelicem inşallah" dediği bir mesajı ortaya çıktı.

Dün oynanan Braga maçının 61. dakikasında Oğuzhan'ın yerine oyuna giren Kartal, Oğuzhan'la yan yana oynayamasa da hayalini gerçekleşmiş oldu. Siyah-Beyazlılar, Ljajic'in penaltı kaçırdığı mücadelede Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Kartal ise oynadığı futbolla Beşiktaşlı taraftarların büyük beğenisini aldı ve alkış topladı.

Sezon başında Abdullah Avcı'nın A takımda yer verdiği Kartal, diğer oyuncular tarafından da çok seviliyor.

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Beşiktaş , Kartal Kayra Yılmaz
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