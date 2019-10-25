Kartal Kayra Yılmaz'ın 7 yıllık hayali gerçek oldu

Beşiktaş, dün akşam Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaştı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen Kartal Kayra Yılmaz karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk profesyonel maçına çıktı. Kartal Yılmaz'ın 7 sene önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ise dün gerçekleşti.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'U ÇOK SEVİYOR

Orta sahada görev yapan Kartal'ın en büyük hayallerinden biri Oğuzhan Özyakup ile forma giymekti. 7 sene önce Kartal, Oğuzhan'a "Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum. Bende 5 sene sonra gelicem inşallah" dediği bir mesajı ortaya çıktı.

Dün oynanan Braga maçının 61. dakikasında Oğuzhan'ın yerine oyuna giren Kartal, Oğuzhan'la yan yana oynayamasa da hayalini gerçekleşmiş oldu. Siyah-Beyazlılar, Ljajic'in penaltı kaçırdığı mücadelede Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Kartal ise oynadığı futbolla Beşiktaşlı taraftarların büyük beğenisini aldı ve alkış topladı.

Sezon başında Abdullah Avcı'nın A takımda yer verdiği Kartal, diğer oyuncular tarafından da çok seviliyor.