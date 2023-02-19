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Kerem Aktürkoğlu'ndan alkışlanacak hareket

Kerem Aktürkoğlu'ndan alkışlanacak hareket
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde ağır hasarlara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ TOPU BAĞIŞLADI

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da, Başakşehir karşılaşmasında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.

Etiketler Kerem Aktürkoğlu futbol bağış deprem
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