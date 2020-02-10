Kevin-Prince Boateng: Arkadaşlarım 'Nihayet evini buldun' şeklinde mesajlar attı

Beşiktaş, Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ederken yeni transfer Kevin-Prince Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşamıştı. Boateng, Beşiktaş'ın antrenmanından önce açıklamalarda bulundu.

İşte Kevin-Prince Boateng'in sözleri...

EN VERİMLİ OYUNUM 10 NUMARADA

"10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğimi daha önce de söyledim. Milan dışında hiçbir takımda 10 numara oynamadım. Günümüzde 10 numara pek fazla kullanılmıyor ama en verimli oyunumu 10 numara bölgesinde sergileyeceğimi düşünüyorum.

DAHA ÖNCE GELMELİYMİŞİM

Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Sonrasını düşünmüyorum. Ne kadar burada kalırım bilmiyorum, bunu zaman gösterecek. Çok sayıda maç oynamak ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Hiçbir şey için geç kalınmaz. Maçtaki atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce gelmeliymişim' dedim. Bu atmosferi gördükten sonra artık 3 yıl kalmak isterim. Ancak eşim Melissa Satta'ya da sormak isterim.

SERGEN HOCA İLE İYİ ANLAŞIYORUZ

Sergen Hoca ile birbirimizi tanıma noktasındayız. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Benden ne istediğini, neler beklediğini çok iyi anlıyorum. Bir ay sonra her şey daha da iyi olacak. Sergen Hoca'nın ne kadar büyük oyuncu olduğunu ve camiadaki etkisini iyi biliyorum. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a yeniden gelmesi ve burada olması, kulübü ayağa kaldırdı.

UZUN YILLARDIR BURADA GİBİ HİSSEDİYORUM

Gelmeden önce 'Takım üzerinde büyük baskı var, ligde iyi gitmiyor' deniyordu. Ancak geldikten sonra şunu gördüm, pozitif bir ortam var ve arkadaşlık çok iyi. İşler zordayken, bunun olması kolay değil. Sergen Hoca'nın gelmesi büyük etki yarattı, atmosferi de değiştirdi. Ben de çok iyi karşılandım. Kendimi uzun yıllardır burada gibi hissediyorum.

LİSTEDE TÜRKİYE KALMIŞTI

Seyahat etmeyi seviyorum. Her oyuncu daha çocukken tek bir takımda oynamak istediğini ve efsane olmak istediğini söyler. Ben çok fazla gezdim ama pişman değilim. Çok fazla dil öğrendim, çok fazla insanla tanıştım, gittiğim yerlerde iz bıraktım. Listede eksik Türkiye kalmıştı, şimdi buradayım.

NİHAYET EVİNİ BULDUN' DİYE MESAJLAR ALDIM

Yakın arkadaşlarım transferim sonrası 'Nihayet evini buldun' şeklinde mesajlar attılar. Maçtan sonra da telefonumda sayısız mesaj vardı. Hedefim, kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanmak. Bu sıkıcı bir cevap ama futbolda işler böyle. Şampiyonluk için çok uzun bir yol var, ligi kazanırsak şarkı söylediğimi görürsünüz. Ancak şimdi Başakşehir maçına odaklanmalıyız."

