Konyaspor'da deprem: İlhan Palut ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da İlhan Palut ile yolların ayrıldığı iddia edildi.
Son olarak ligin 19. haftasında Beşiktaş'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Konya ekibinde 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.
2020/2021 sezonunun başından bu yana Konyaspor'u çalıştıran Palut, takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması tutturdu.
AJANSSPOR
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol