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Konyaspor'da deprem: İlhan Palut ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da deprem: İlhan Palut ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da İlhan Palut ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Son olarak ligin 19. haftasında Beşiktaş'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Konya ekibinde 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

2020/2021 sezonunun başından bu yana Konyaspor'u çalıştıran Palut, takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması tutturdu.

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Etiketler süper lig İlhan Palut deprem
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