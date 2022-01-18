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  4. Konyaspor'dan duygulandıran Ahmet Çalık paylaşımı: Sahaya 12 kişi çıkıyoruz

Konyaspor'dan duygulandıran Ahmet Çalık paylaşımı: Sahaya 12 kişi çıkıyoruz

Konyaspor'dan duygulandıran Ahmet Çalık paylaşımı: Sahaya 12 kişi çıkıyoruz

Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'u unutmadı. İttifak Holding Konyaspor, ilk 11'ini açıkladığı görselde Ahmet Çalık'a da yer verdi.

Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Maç öncesi kadrosunu açıklayan Konyaspor, listede Ahmet Çalık'ın da adına yer verdi.

"SAHAYA 12 KİŞİ ÇIKIYORUZ"
Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmayan Konyaspor, 'Sahaya 12 kişi çıkıyoruz' başlığı ile maça çıkacak olan takımı duyurdu.

 

Etiketler ahmet çalık konyaspor
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