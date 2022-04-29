Küme düşen bir takım daha belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maç sonrası Altay'ın küme düştüğü kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor ile karşılaştı.

Maçı Giresunspor 2-0 kazanırken; Giresunspor, matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

ALTAY KÜME DÜŞTÜ

Yarın oynanacak Hatayspor maçı öncesinde ise Altay, ligde kalma umudunu kaybetti ve bu sezon küme düşen üçüncü takım oldu.

Yeni Malatyaspor ve Göztepe, daha önce ligden düşmüştü.