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  4. 16 Mayıs 2017 17:01

Kuyt'tan Van Persie’ye çağrı

Hollandalı yıldız Robin van Persie, tebrik etmek için aradığı Kuyt’tan şu daveti aldı: “Kulüp, ‘Van Persie’ye her zaman kapımız açık’ dedi. Buraya geri dön.”

Kuyt'tan Van Persie’ye çağrı
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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Dirk Kuyt ile Van Persie arasında ilginç bir diyalog yaşandı. RVP, Feyenoord'un şampiyonluğundan dolayı Kuyt'ı arayarak kutladı. Kuyt ise Hollandalı yıldıza, “Feyenoord, ‘Van Persie'ye her zaman kapımız açık' dedi. Buraya geri dön” ifadelerini kullandı. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve Çin ile Katar'dan gelen teklifleri reddeden RVP de Feyenoord'a dönmeye sıcak bakıyor. Van Persie ile yollarını ayırarak yıllık 6 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmayı planlayan F.Bahçe ise Hollandalı yıldızdan az da olsa para kazanmak istiyor.

Ancak RVP'nin, Çin ve Arap kulüplerinden gelen teklifleri kabul etmemesi, Fener'in elini kolunu bağlıyor. Yönetimin tek seçeneği ise ABD'den gelebilecek bir teklif. Hollandalı golcünün menajerinin, ABD'de bazı takımlarla temas halinde olduğu ifade edildi.

fenerbahçe , feyenoord , persie , kuyt