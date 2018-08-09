LASK Linz'den Vodafone Park açıklaması

Beşiktaş’ın yarın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacağı Avusturya ekibi LASK Linz’in teknik direktörü Oliver Glasner, siyah-beyazlı ekibin eksiklerini tespit ettiklerini ve bunlardan faydalanacaklarını söyledi.

Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Glasner, “Beşiktaş, uluslararası tecrübe sahibi ve güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısı ortada, birçok büyük takımı yendi. Dersimize iyi çalıştık, detayları inceledik ve Beşiktaş’ın hatalarını tespit ettik. Maç için öngörülerimiz var ve buna göre hareket edeceğiz. Bizim de yakalayacağımız pozisyonlar olacak, bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ödevlerimize iyi çalıştık. Şu anda oyuncularım dahi taktiğimizi bilmiyor. Beşiktaş’a sürpriz yapmaya çalışacağız.” diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin birçok maçını izleyerek analizler yaptıklarını söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, “Beşiktaş gerçekten iyi oynayan ve başlı başına kaliteli bir takım. Daha ofansif oynamayı ve önde rahatsız etmeyi düşünüyoruz. İyi ve heyecanlı bir maç ortaya koymaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosfer ile ilgili bir soruya Glasner, “Yarın 30 bin kişi bekleniyor ve çok sesli bir ortam olacağını biliyoruz. Fakat stada, taraftara karşı değil Beşiktaşlı futbolculara karşı oynayacağız. Bizim rakibimiz 11 kişiden ibaret.” yanıtını verdi.

Avusturyalı teknik adam ayrıca, saha zemininden memnun kalmadığını dile getirdi.

TRAUNER: “BURASI ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR STAT”

LASK Linz’in takım kaptanı Gernot Trauner, maça yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Uzun bir süredir böyle bir maç için hazırlanıyorduk. Motivasyonumuz iyi. Deplasmanda oynayacağımız için taraftarların baskısı olacaktır ama her şey sahada neticelenecek. Burası çok gürültülü bir stat, dünyanın en sesli ortamı burada. Saha içinde anlaşamazsak vücut dilini kullanacağız.”