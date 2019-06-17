Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor

İtalyan ekibi Lecce'nin hedefi olan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın transferi için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan Sportitalia sitesi, Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun Burak Yılmaz transferini bitirmek için bugün İstanbul'a geleceğini iddia etti. Lecce'nin Burak Yılmaz transferi için yoğun görüşmeler yaptığı ve İstanbul'da yapılacak görüşme sonrası tecrübeli golcüyle 2 yıllık anlaşmaya varmayı planladığı vurgulandı.

Lecce'nin yetkililerinin, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle Burak Yılmaz'ın transfere evet diyeceğini umdukları ifade edildi.

Burak Yılmaz'ın Türkiye'de dev takımlarda oynadığına dikkat çeken haberde, geçtiğimiz dönemlerde Lazio'nun da ısrarcı olduğu ancak bu transferi bitiremediği vurgulandı.

BAŞKAN İTİRAF ETMİŞTİ

Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti. Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi.

