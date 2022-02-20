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Lider Trabzonspor, Alanyaspor'u farklı yendi!

Lider Trabzonspor, Alanyaspor'u farklı yendi!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor. Bordo-Mavililer ligin iddialı ekiplerinden Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

İLK YARIDA GELDİ
Bordo-Mavililer maçı erken kopardı. Trabzonspor'da perdeyi 5. dakikada Nwakaeme açtı. Nwakaeme 26'da bir kez daha sahneye çıktı. 36. dakikada Cornelius ceza sahası içinde şık bir gol kaydetti. Dorukhan 39'da ilk yarının skorunu belirledi.

PENALTI KAÇTI
İkinci yarıda tempo ilk yarıya göre düşük kaldı. Alanyaspor'da 67. dakikada Wilson Eduardo penaltı vuruşundan yararlanamadı. Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince Bordo-Mavililer 3 puana uzandı.

Etiketler alanyaspor trabzonspor
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