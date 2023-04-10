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Maç sonrası taraftardan futbolculara ''mağlubiyet'' dayağı

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2. Lig’te oynana maç 2-0 Uşakspor'a 2-0 yenilen Balıkesirsporlu futbolcular taraftarlarının saldırısına uğradı.

Uşakspor deplasmanında mağlubiyet alan Balıkesirspor'da, maçtan sonra yemek yendiği esnada futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıktı.

2. Lig’te oynana maç 2-0 Uşakspor’un üstünlüğüyle bitmişti. Maçta goller, 53. dakikada Efecan Barlık ve 87. dakikada Ertuğrul Tekşen’den geldi. 

Maçtan sonra yemek yiyen Balıkesirsporlu sporculara ise bazı taraftarlar saldırdı. Taraftarların saldırısının ardından ortalık savaş alanına dönerken o anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. 

Etiketler uşakspor balıkesir saldırı dayak kavga
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