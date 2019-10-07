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  4. 07 Ekim 2019 18:31

Marius Sumudica: Florin Andone çok iyi bir oyuncu ama golcü değil

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone, Sarı Kırmızılılar'da çıktığı 3 resmi karşılaşmada da gol atma başarısı gösterememişti. Son olarak Gençlerbirliği'yle oynanan mücadeleye de ilk 11'de başlamasına rağmen siftah...

Marius Sumudica: Florin Andone çok iyi bir oyuncu ama golcü değil
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Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı ancak Ryan Babel ve Radamel Falcao gibi isimlerinden gölgesinde kalan Florin Andone, henüz sarı-kırmızılı takımda beklediği süreleri alabilmiş değil.

''GALATASARAY'DA KİMSE BEKLEMİYOR''

Bu konuda hakkında Rumen basınına açıklama yapan Gazişehir Teknik Direktörü Sumudica, ''Florin Andone için bu zor. Galatasaray 10 puan ile arkamızda yer alıyor. Aramızda sadece 1 puan var. Galatasaray'ın içerisinde olduğu durum onu daha da zor bir yarışın içerisine sokuyor. Galatasaray'da kimse seni beklemiyor. Gol atmalı ve onlara puanlar kazandırmalısın. Andone sahaya ruhunu koyan çok iyi bir oyuncu ancak bir golcü değil" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE VAR, DERBİDE YOK

Florin Andone, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Grup mücadelesinde PSG ile oynadığı maçta, 64. dakikada Ryan Babel'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Türkiye'nin en büyük derbisi kabul edilen Galatasaray - Fenerbahçe maçında ise Florin Andone, kadroya alınmamıştı.

196 DAKİKA SAHADA KALDI

Florin Andone, Galatasaray forması ile 3 maça çıkarken 196 dakika sahada yer aldı. Fakat bu süre içerisinde skor katkısında bulunamadı.

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