Mehmet Ekici’ye ilk teselli hocasından !

UEFA listesinde ismini göremeyenlerden Mehmet Ekici için Phillip Cocu devreye girdi…

Cocu, tecrübeli futbolcusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı, “Bu sonuçtan dolayı üzgünüm ancak kadro konusunda kısıtlamamız olduğunu biliyorsun. Sakın moralini bozma. En güvendiğim isimlerden birisin. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da başarı hedefliyoruz. Bu mecburi karar seni gözden çıkardığım anlamı taşımaz” dedi. Mehmet Ekici, ligdeki 4 maçın ikisinde ilk 11'de başlamıştı.

Öte yandan Soldado, Twitter hesabından, “UEFA listesinde olmamak hayal kırıklığı yarattı ama tek isteğim takımım için en iyisini yapmak” açıklamasını yaptı.

İşte UEFA kadrosu tercihinin perde arkası...