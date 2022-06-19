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  4. Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü

Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve yeni sezon kampına katılmayan Mesut Özil, kardeşinin düğününde dans etti.

Fenerbahçe'de Mart ayında kadro dışı kaldıktan sonra yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da affedilmeyen Mesut Özil, Almanya'ya gitmişti.

Özil'in gidiş nedeni belli oldu. Mesut Özil, kız kardeşi Duygu Özil'in düğün törenine katıldı.

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNDE OYNADI

Mesut’un katıldığı düğünden bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun oyun havası oynadığı görüldü.

Etiketler mesut özil düğün
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